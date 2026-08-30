Sevgili Boğa, bu hafta bedeninin senden biraz daha sakin bir tempo istediğini fark edebilirsin. Çarşamba Ay senin burcunda ilerlerken dinlenme, düzenli beslenme ve günlük ritmini koruma ihtiyacın öne çıkıyor. Öğünlerini çok geciktirmemek ve gün içinde yeterince su içmek kendini daha dengeli hissetmene yardımcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…