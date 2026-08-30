Sevgili Boğa, bu hafta büyük bir hamle yapmak yerine mevcut düzenini güçlendirmen gerekiyor. Çarşamba Ay senin burcuna geçiyor ve para konularını daha sakin değerlendirebildiğin bir gün olabilir; hesaplarını o gün gözden geçirmen iyi olur. Cuma günkü Son Dördün kazanç alanında gerçekleşiyor, yani artık sana katkı sağlamayan bir işi bırakmayı düşünebilirsin. Ancak bu kararı anlık bir tepkiyle değil, rakamları görerek vermelisin. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…