Sevgili Boğa, bu hafta senin için sessiz ama istikrarlı ilerliyor. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni ev hayatınla perde arkasında yürüttüğün konuları birbirine bağlıyor; kimseye anlatmadan kurduğun bir düzen o gün daha belirgin bir hâl alıyor. Çarşamba Ay senin burcuna geçiyor ve haftanın en rahat gününü yaşayabilirsin, işleri kendi ritminde yürütmek sana iyi geliyor. Cuma günkü Son Dördün ise kazanç alanında gerçekleşiyor; artık sana katkı sağlamayan bir işi ya da alışkanlığı gözden geçirmelisin.

Maddi olarak çarşamba günü mevcut düzenini güçlendirmek için doğru zamandasın. Büyük bir hamle yapmak yerine elindekini koruyup bütçeni daha kontrollü yönetmen iyi olabilir. Cuma günkü Son Dördün de gereksiz bir gideri hayatından çıkarmak için uygun bir zemin sunuyor.

Aşk hayatında hafta ortası daha yumuşak geçiyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, çarşamba günü partnerinle geçireceğiniz sade bir zaman aranızı ısıtıyor. Bekar bir Boğa burcu isen, cumartesi akşamı Ay Yengeç’e geçtiğinde tanıdık bir çevreden biri sana güven verebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…