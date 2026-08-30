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Boğa Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 31 Ağustos - 6 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta aşk senin için gösterişte değil, sessizlikte yaşanıyor. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni ev alanınla perde arkasında yaşadığın duyguları birbirine bağlıyor, yani kimsenin görmediği anlar bu hafta senin için daha kıymetli olabilir. İlişkin varsa, çarşamba günü Ay senin burcuna geçtiğinde partnerinle evde geçireceğiniz sade bir zaman aranızı belirgin şekilde ısıtıyor. Büyük planlar yapmanıza gerek yok, birlikte olmak size yetebilir.

Bekarsan, cumartesi akşamı Ay Yengeç’e geçtiğinde tanıdık bir çevreden biri sana güven verebilir. Birini hemen hayatına almak yerine önce gözlemlemeyi tercih edebilirsin; bu hafta o kişinin sana ne hissettirdiğini daha iyi anlayabilirsin. Acele etmeden ama ihtimali de görmezden gelmeden ilerlemelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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