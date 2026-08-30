Sevgili Boğa, bu hafta aşk senin için gösterişte değil, sessizlikte yaşanıyor. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni ev alanınla perde arkasında yaşadığın duyguları birbirine bağlıyor, yani kimsenin görmediği anlar bu hafta senin için daha kıymetli olabilir. İlişkin varsa, çarşamba günü Ay senin burcuna geçtiğinde partnerinle evde geçireceğiniz sade bir zaman aranızı belirgin şekilde ısıtıyor. Büyük planlar yapmanıza gerek yok, birlikte olmak size yetebilir.

Bekarsan, cumartesi akşamı Ay Yengeç’e geçtiğinde tanıdık bir çevreden biri sana güven verebilir. Birini hemen hayatına almak yerine önce gözlemlemeyi tercih edebilirsin; bu hafta o kişinin sana ne hissettirdiğini daha iyi anlayabilirsin. Acele etmeden ama ihtimali de görmezden gelmeden ilerlemelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…