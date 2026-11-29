Sevgili Boğa, kalbin bugün akşama doğru ısınıyor. Ay günün ikinci yarısında Başak'a, yani senin aşk ve keyif evine geçiyor ve orada tutkulu Mars'la buluşuyor. Gün içinde biraz yorgun hissetsen bile akşam saatleri sana neşe, flört ve yaratıcılık getiriyor. Kendine güzel bir akşam planı yapmayı ihmal etme.

Günün ilk yarısında Ay ev ve aile evinde Jüpiter'le kavuşuyor. Evle ilgili bir konuda iyi bir haber alabilir ya da ailenden gelecek bir destekle içini rahatlatabilirsin. Öğleden sonra Ay'ın yönetici gezegenin Venüs'le yaptığı sekstil, insanlarla arandaki iletişimi yumuşatıyor; iş yerinde bir ricada bulunmak için güzel bir zaman.

Bekar Boğalar, akşam saatlerinde dikkatini çeken biriyle cesur bir adım atmak sana iyi gelecek. Partnerli Boğalar, partnerinle birlikte sevdiğiniz bir şeyi yapmak, ister yemek ister oyun olsun, aranıza tatlı bir heyecan katacak. Gece geç saatlerde bütçeyle ilgili ani kararlar vermeden önce bir gece uyumak en iyisi.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…