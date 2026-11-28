Sevgili Boğa, yönetici gezegenin Venüs, Aslan'daki Jüpiter'le hâlâ tatlı bir sekstil açısında. Bu da Pazar gününe huzurlu, bereketli bir hava katıyor. Ay'ın gün boyu ev ve aile evinde olması seni yuvana çekiyor. Evde güzel bir kahvaltı hazırlamak, sevdiklerini sofrada toplamak ya da odanın bir köşesini yeniden düzenlemek bugün sana beklediğinden fazla keyif verecek.

Venüs'ün iş ve günlük düzen evinde olması, hafta başına dair küçük bir iç sesi de beraberinde getiriyor. Kafana takılan bir iş konusunu bugün çözmek zorunda değilsin, ama kısa bir not almak aklını rahatlatır. Aile büyüklerinden gelecek bir tavsiye ya da eski bir anı sana beklenmedik bir fikir verebilir.

Mars Başak'tan aşk evini ısıtıyor. Bekar Boğalar, evde kalsan bile mesajlaşmalar hareketlenebilir; içten bir cevap kapıyı aralayabilir. Partnerli Boğalar, birlikte film izleyip yemek yapmak gibi basit bir plan bugün en romantik seçenek olacak. Akşamı erken kapatıp kendine dinlenme alanı açarsan haftaya taptaze başlarsın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…