26 Temmuz Cumartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün iç sesin seni yönlendirecek! Kariyerinle ilgili önemli kararlar alman gerektiğinde, sezgilerinin seni doğru yola yönlendireceğini hissedeceksin. Özellikle yaratıcı işler, yazarlık, terapötik alanlar ya da ruhsal disiplinler gibi alanlarda, içgüdülerinin seni doğru yere götüreceğine güvenebilirsin.

Hatta bugün hafta sonunun ilk günü olmasına rağmen, bilinçaltının derinliklerinde işleyen fikirler seni yeni bir yön göstermeye hazır. Görünen o ki zihnin henüz dinlenmeye geçmeyecek. Belki de bugünü biraz hayal kurarak geçirmenin, ciddi planlar yapmak kadar değerli olduğunu anlayacaksın. İş hayatında ihtiyacın olan ilhamı sonunda bulmuş olabilirsin.

Aşk hayatında ise 'fazla düşünme' tuzağına düşmemen gerektiğini unutma. Neptün'ün etkisi altında, kontrolü bırakmanın ve olayların akışına bırakmanın ne kadar güzel olduğunu fark edeceksin. Eğer sevdiğin kişiyle aranda gerçek bir bağ kurulmasını istiyorsan, kendini biraz akışa bırakman gerektiğini hatırlasan iyi edersin. Zira aşk seninle olmaya hazır, sadece kendi iç eleştirmeninle savaşı bırakman ve tabii aynı anda kendini biraz da O'na kaptırman gerekiyor. Kendine biraz daha fazla güven ve aşkın gücünü hisset. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…