23 Temmuz Çarşamba Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün Güneş ile Uranüs arasındaki altmışlık, seni biraz sarsabilir ama merak etme, bu sarsıntı olumlu yönde olacak. İş hayatında rutinlerin, alışkanlıkların ve belki de uzun zamandır kafanda şekillendirdiğin kariyer planlarına dair bir anda farkındalığın artabilir. 'Bunca zamandır neden böyle yapmadım?' diye düşüneceğin bir uyanış yaşayabilirsin. Bu, bir nevi aydınlanma anı olacak.

Teknolojiyle ilgili yeni bir gelişme, belki de bir eğitim fırsatı ya da yurt dışı bağlantılı bir sürpriz seni bekliyor olabilir. İş ve yaşam dengeni değiştirmekte zorlandığın bir dönemdeysen, bugün bu konuda farklı bir bakış açısı kazanabilirsin. Sürpriz bir görev değişikliği, yeni bir danışmanlık teklifi ya da belki de özgürlüğüne düşkün olduğun için yaratıcı bir alanda çalışma fırsatı ayağına gelebilir.

Aşk hayatında ise bugün biraz gizem, biraz da yenilik havası esiyor. Belki biri seni uzaktan izliyor, belki de sen birine fark ettirmeden yaklaşıyorsun. Bugün, küçük bir hareketin bile büyük bir yakınlık yaratabileceği bir gün. Aşkta biraz sürprize yer bırakmayı unutma, çünkü sürprizler seni en beklemediğin anda mutlu edebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…