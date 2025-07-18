19 Temmuz Cumartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün yönetici gezegenin Merkür'ün retro hareketinin hayatına nasıl etki edeceğinden bahsetmek istiyoruz. Zira, bu etkiyi oldukça yoğun bir şekilde hissedeceğini söyleyebiliriz. Özellikle iş yerinde, iş arkadaşlarınla olan iletişimde bir miktar gerginlik yaşayabilirsin. Bu gerginliklerin sebebi, daha önce tamamlanmış olduğunu düşündüğün görevlerin aslında eksik kalmış olması olabilir.

Aynı zamanda ikili ilişkilerde de eski defterlerin yeniden açıldığını gözlemleyebilirsin. Belki de iş ortamında daha önce yaşadığın bir tatsızlık tekrar gündeme gelebilir. Bu durumda en iyi strateji, kendini savunmaktan ziyade, olan biteni toparlamak ve durumu kontrol altına almak olacaktır. Bu, seni çok daha güçlü ve kararlı gösterecektir.

Aşk hayatına gelirsek, eski flörtlerinden birinin geri dönüş yapması mümkün. Belki de tamamlanmamış bir hikaye yeniden canlanabilir. Ancak bu kişiyle yeniden bir araya gelmeden önce, onu neden geride bıraktığını hatırlamanda fayda var. Eğer zaten bir ilişkin varsa, küçük kırgınlıkların büyüyebileceğini unutma. Bu durumda en iyi yol, açık ve net bir iletişim kurmak olacaktır. Aşkta dürüstlük, denge ve huzur en önemlisidir unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…