22 Temmuz Salı Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün Güneş'in Aslan burcuna geçişiyle birlikte senin için perde aralanıyor ve sahne arkasındaki gerçekler ortaya çıkıyor. Belki bir süreliğine ışıklardan uzakta, kulislerde kalmak isteyebilirsin. Ancak unutma ki, bu sessizlik ve geri planda olma durumu, senin için olgunlaşan bir başarının habercisi olabilir.

Belki de içsel hazırlıklar yapmak, stratejiler oluşturmak ya da yeni bir projeye başlamadan önce zihinsel detoks yapmak, senin için oldukça faydalı olabilir. Bazı Başak burçları için bu dönem, sağlıkla ilgili konuların ön plana çıktığı ya da bilinçaltını temizleme zamanı olabilir. Bu arada ofiste her şeyi kontrol etme çabanı da bir kenara bırak; çünkü bazen en güzel ışık, gözlerden uzak bir köşede parlar.

Aşk hayatında ise gizli kalmış duyguların ve bastırılmış özlemlerin su yüzüne çıkma zamanı. Eğer kalbinde birini saklıyorsan, Güneş bu duyguları yavaş yavaş gün yüzüne çıkaracak. Ya da belki bir rüya, sana eski bir sevgiliyi hatırlatabilir. Bu duygularını sessizce hisset ama kalbini yok sayma. Zira aşk, bazen en beklenmedik anda, en beklenmedik şekilde karşına çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…