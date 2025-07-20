21 Temmuz Pazartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, haftanın ilk gününe enerjik bir başlangıç yaparken, iletişim trafiğinin de bir o kadar yoğun olduğunu fark edeceksin. Ancak bu yoğunluk, derinlikli konuşmalara ve anlamlı bağlantılara gebe olacak. İşte bu iş hayatını da hareketlendirecek.

İş hayatında önemli bir konuşma ya da yazışma bu haftanın anahtar rolünü oynayabilir. Bu konuşma veya yazışma, belki de iş hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Ancak Mars ile Güney Ay Düğümü kavuşumunun etkisiyle, yeni projelere atılmadan önce, eski defterlerini dürüstçe ve detaylı bir şekilde gözden geçirmen gerekebilir.

Aşk hayatına gelirsek, iletişim bu hafta her zamankinden daha belirleyici olacak. Duygularını içinde tutmak yerine, onları sade ve açık bir şekilde ifade etmen, ilişkindeki anlaşmazlıkları çözme yolunda büyük bir adım olabilir. Kendini ifade etmekten çekinme ve duygularını açıkça paylaş. Unutma, aşkta en önemli şey dürüstlük ve açıklıktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…