25 Temmuz Cuma Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün kendini biraz farklı hissedebilirsin. Bu durumda, içindeki o çocuksu enerjiyi ve yaratıcılığı dışarıya vurmanın zamanı gelmiş olabilir. Güneş ile Plüton karşıtlığının etkisiyle, belki de uzun zamandır görmezden geldiğin, eğlenmeyi, sevilmeyi ve kendini göstermeyi isteyen o içindeki çocuk, bugün kendini göstermeye başlayabilir. Peki, bu çocuksu ruhun iş hayatında da başarılı olacağını söylesek, şaşırır mısın?

Bu sayede, kendini eleştirmeyi bırakabilir ve hayatını özgürce yaşamaya başlayabilirsin. Belki de bu, aslında bir korkunun dışa vurumu olabilir. Kendine biraz daha fazla izin vermelisin. Unutma, mükemmellik değil, özgürlük senin hedefin olmalı. Özgür bir zihinle yapacağın işleri ve elde edeceğin başarıları ise merakla bekliyoruz. Hadi, göster kendini!

Aşk hayatında ise biraz karmaşa söz konusu olabilir. Eski bir rekabet duygusu belki de bugün yeniden canlanabilir. Ancak unutma ki, aşkta kazananı belirleyen yarış değil, uyumdur. İşte bu yüzden kalbini savunmaktan çok, onu açmayı denemelisin... Kendine ve aşka olan inancını koru, çünkü aşk her zaman kazandırır. Biraz kendini akışa bırakmayı da dene tabii! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…