24 Temmuz Perşembe Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün Aslan Yeni Ay’ının senin bilinçaltı, kapanışlar ve ruhsal temizlik evinde doğuşunu kutluyoruz. Bu dönem, hayatının bazı bölümlerini sonlandırmanın zamanı geldiğini işaret ediyor. Bu sonlar, seni daha da hafifletecek türden olacak. Belki de arka planda sürdürdüğün işler, gizli bir şekilde yürüttüğün projeler ya da içten içe seni yoran bir iş ilişkisi artık katlanılmaz bir hal aldı. İşte tam bu noktada, bu durumlar artık şekil değiştirebilir ve yeni bir form alabilir.

Hayatının bu döneminde, belki de geride bırakman gereken bazı yüklerden kurtulmak, sana aynı zamanda cesaret de verebilir. Tam burada, gökyüzü seninle birlikte olacak ve bu süreçte seni destekleyecek. Bize soracak olursan, bir de hayatının en ağır yüklerini omuzlarından attıkça güçlendiğini hissetmenin ötesine de odaklan. Ve hatta kendini işini kurmayı düşün deriz!

Aşk hayatına gelirsek, biraz daha içe kapanık olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak unutma ki, Yeni Ay’da rüyaların ve sezgilerin sana çok önemli şeyler anlatıyor. Belki de bitmiş bir ilişkinin izleriyle yüzleşmenin ve onu tamamen bırakmanın zamanı gelmiştir. Ya da artık affedip yüklerinden kurtulmalısın. Seçimin hangisi olursa olsun verdiğin karar geleceğe odaklanma fırsatını da beraberinde getirecek ve yüreğini özgürleştirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…