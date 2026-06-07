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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 8 Haziran - 14 Haziran Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
8 - 14 Haziran 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.06.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Haziran - 14 Haziran haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta sonu İkizler burcundaki Yeni Ay hava elementinin hareketliliğini ev yaşantına ve zihinsel alanına taşıyor. Evini havalandırmaya ve gereksiz eşyalardan arınmaya özen göstererek ruh alanına taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir alan temizliği rutini de almalısın.

Hafta sonu meydana gelen Venüs'ün Aslan burcuna geçişi ise sırt ve omurga kaslarını korumak adına tüketeceğin magnezyum ve lif açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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