Sevgili Balık, bu hafta sonu İkizler burcundaki Yeni Ay hava elementinin hareketliliğini ev yaşantına ve zihinsel alanına taşıyor. Evini havalandırmaya ve gereksiz eşyalardan arınmaya özen göstererek ruh alanına taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine bir alan temizliği rutini de almalısın.

Hafta sonu meydana gelen Venüs'ün Aslan burcuna geçişi ise sırt ve omurga kaslarını korumak adına tüketeceğin magnezyum ve lif açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…