Sevgili Balık, bu haftaya hafta sonuna doğru Güneş ile Neptün üçgeninin getirdiği kutsal ilhamla başlayarak kariyer hedeflerinde sezgilerine teslim oluyorsun. Başkalarının göremediği o gizli estetiği tasarımlarına veya projelerine katarak başarı ihtimalini tamamen güvence altına alıyorsun. Kimsenin taklit edemeyeceği bu ruhsal dokunuşun, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak ilhamsızlık riskini sıfırlıyor.

Hafta ortasında ise Merkür ile Satürn karesi analitik düşünme becerini arşa çıkararak seni mükemmel bir dengeleyici yapıyor. Dağınık zihnini toparlayıp iş masandaki evrakları ve randevuları kusursuzca düzenleyerek departmanına büyük bir kâr sağlıyorsun. Hayal dünyasından çıkıp somutlaştırdığın bu ciddi adımlar mı? İşte bu otoriter bir güç olmanı sağlıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…