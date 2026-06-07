Sevgili Balık, bu haftaya hafta başı Venüs ve Jüpiter kavuşumunun getirdiği aşk yağmuruyla başlayarak kalbini sınırsız sevgilere açmaya odaklanıyorsun. İliklerine kadar sevilmek ve duyguların en coşkulu halini yaşamak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Koşulsuz teslimiyet isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle aşkı adeta bir kutlama gibi yaşayıp en cömert sevgi sözcüklerini paylaşarak beraberliğinizi sarsılmaz bir sıcaklıkla sağlamlaştırıyorsunuz. Bereket barındıran bu romantizm aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, çekingen tavırlarını rafa kaldırıp tamamen kalbini fethedecek, şefkatli ve fedakar insanlara şans tanıyorsun. Sana koşulsuz bir kabul vadeden, iyimser ve duyarlı bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…