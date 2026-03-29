Sevgili Balık, bu hafta Ay'ın Neptün ile kurduğu altmışlık bağ, duygusal dalgalanmalarını biraz daha yoğunlaştırabilir. Yıldızlar, bekar Balık burçlarının ansızın birine kalbini kaptırabileceğini fısıldıyor. Belki de bir gülümseme, belki de bir bakış, aniden bir flört ya da tutkulu bir yakınlaşma seni adeta büyüleyebilir. Ancak unutma ki bu hisler aşkla karıştırılmamalı. Çünkü bu, bir heves olabilir ve kısa sürede geçebilir.

Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta empati ve anlayışı ön planda tutman gerektiğini unutma. Çünkü bu dönem, partnerinle olan ilişkinin sınırlarını zorlayabilir. Küçük anlaşmazlıkların büyük tartışmalara dönüşmesine izin verme. Aranızdaki hararetin artabileceği bu dönemde, soğukkanlı ve anlayışlı olmak ilişkin için en doğru yaklaşım olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…