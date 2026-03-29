30 Mart - 5 Nisan Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

30 Mart 2026 - 5 Nisan 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.03.2026 - 19:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 30 Mart - 5 Nisan haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 30 Mart - 5 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Ay'ın Neptün ile kurduğu altmışlık bağ, duygusal dalgalanmalarını biraz daha yoğunlaştırabilir. Yıldızlar, bekar Balık burçlarının ansızın birine kalbini kaptırabileceğini fısıldıyor. Belki de bir gülümseme, belki de bir bakış, aniden bir flört ya da tutkulu bir yakınlaşma seni adeta büyüleyebilir. Ancak unutma ki bu hisler aşkla karıştırılmamalı. Çünkü bu, bir heves olabilir ve kısa sürede geçebilir.

Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta empati ve anlayışı ön planda tutman gerektiğini unutma. Çünkü bu dönem, partnerinle olan ilişkinin sınırlarını zorlayabilir. Küçük anlaşmazlıkların büyük tartışmalara dönüşmesine izin verme. Aranızdaki hararetin artabileceği bu dönemde, soğukkanlı ve anlayışlı olmak ilişkin için en doğru yaklaşım olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Reklam

