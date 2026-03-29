Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 30 Mart - 5 Nisan Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

30 Mart 2026 - 5 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
29.03.2026 - 18:31

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 30 Mart - 5 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 30 Mart - 5 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta iş hayatında Venüs'ün Boğa burcuna yaptığı çarpıcı geçişle birlikte, iletişim kurduğun alanların sana kazanç sağlama ihtimali yükseliyor. Bu, yazışmaların, görüşmelerin veya küçük anlaşmalarının beklenmedik bir şekilde büyüme potansiyeli gösterdiği anlamına geliyor. Bu dönemde, küçük detayları göz ardı etmemen ve onları ciddiye alman oldukça önemli.

Haftanın ortasında ise Ay ve Uranüs kavuşumu, beklenmedik bir haberin kapını çalabileceğini işaret ediyor. Bu, planlarını hızlı bir şekilde değiştirmen gerekebileceği anlamına geliyor. Ancak endişelenme, çünkü bu ani değişim, aslında büyük bir fırsat ve yepyeni bir iş hayatı vadediyor. İzin ver düzen değişsin, daha güçlü bir iş ve kariyer senin olsun. 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Ay ile Neptün altmışlığı, duygusal boşluğu artırma eğiliminde. Bekar Balık burçları için bu, ansızın birine kapılmak anlamına gelebilir. Yüzüne gülen kişi, anlık olarak dürtülerini harekete geçiren flört ya da tutkulu bir yakınlaşma seni heyecanlandırabilir. Ama tabi bu aşk değil, bir heves ile sınırlı kalabilir. İlişkisi olan Balık burçları içinse, bu dönemde empati ve anlayışın ön planda olacağını söyleyebiliriz. Bu, partnerinle olan ilişkini sınayan bir süreç, dikkatli ol! Aranızdaki hararet artabilir... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

