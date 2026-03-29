Sevgili Balık, bu hafta iş hayatında Venüs'ün Boğa burcuna yaptığı çarpıcı geçişle birlikte, iletişim kurduğun alanların sana kazanç sağlama ihtimali yükseliyor. Bu, yazışmaların, görüşmelerin veya küçük anlaşmalarının beklenmedik bir şekilde büyüme potansiyeli gösterdiği anlamına geliyor. Bu dönemde, küçük detayları göz ardı etmemen ve onları ciddiye alman oldukça önemli.

Haftanın ortasında ise Ay ve Uranüs kavuşumu, beklenmedik bir haberin kapını çalabileceğini işaret ediyor. Bu, planlarını hızlı bir şekilde değiştirmen gerekebileceği anlamına geliyor. Ancak endişelenme, çünkü bu ani değişim, aslında büyük bir fırsat ve yepyeni bir iş hayatı vadediyor. İzin ver düzen değişsin, daha güçlü bir iş ve kariyer senin olsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Ay ile Neptün altmışlığı, duygusal boşluğu artırma eğiliminde. Bekar Balık burçları için bu, ansızın birine kapılmak anlamına gelebilir. Yüzüne gülen kişi, anlık olarak dürtülerini harekete geçiren flört ya da tutkulu bir yakınlaşma seni heyecanlandırabilir. Ama tabi bu aşk değil, bir heves ile sınırlı kalabilir. İlişkisi olan Balık burçları içinse, bu dönemde empati ve anlayışın ön planda olacağını söyleyebiliriz. Bu, partnerinle olan ilişkini sınayan bir süreç, dikkatli ol! Aranızdaki hararet artabilir... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…