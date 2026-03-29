Sevgili Balık, bu hafta iş hayatında neler olacağını merak ediyorsan, Venüs'ün Boğa burcuna yaptığı çarpıcı geçişin sana neler getireceğini anlatayım. Bu geçiş, iletişim kurduğun alanların sana kazanç sağlama ihtimalini artıracak. Bu, belki de bir süredir üzerinde çalıştığın projelerin, yazışmaların, görüşmelerin veya küçük anlaşmalarının beklenmedik bir şekilde büyüme potansiyeli gösterdiği anlamına geliyor. Bu dönemde, küçük detayları göz ardı etmemen ve onları ciddiye alman oldukça önemli. Unutma, büyük başarılar genellikle küçük detaylarda gizlidir.

Haftanın ortasında ise Ay ve Uranüs kavuşumu, beklenmedik bir haberin kapını çalabileceğini işaret ediyor. Bu, planlarını hızlı bir şekilde değiştirmen gerekebileceği anlamına geliyor. Ancak endişelenme, çünkü bu ani değişim, aslında büyük bir fırsat ve yepyeni bir iş hayatı vadediyor. İzin ver düzen değişsin, daha güçlü bir iş ve kariyer senin olsun. Bu hafta, belki de hayatının en büyük fırsatı çıkabilir karşına. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…