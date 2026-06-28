article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Haziran - 5 Temmuz Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta başı Merkür'ün durağan konumu lenfatik sistem üzerinde ciddi bir yavaşlamaya neden olarak ödem, toksin birikimi ve zihinsel sis yaratabiliyor. Bol su içip lenf drenaj masajlarına yönelerek metabolizmanı destekliyorsun. Belki de bu hafta içinde bir refleksoloji randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi ise kardiyovasküler kapasiteni arşa çıkararak canlılık ve yaşam enerjisi depolamanı destekliyor. Kalbi güçlendiren aerobik egzersizler için harika olan bu süreçte kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Balık burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın