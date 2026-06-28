Sevgili Balık, bu hafta başı Merkür'ün durağan konumu lenfatik sistem üzerinde ciddi bir yavaşlamaya neden olarak ödem, toksin birikimi ve zihinsel sis yaratabiliyor. Bol su içip lenf drenaj masajlarına yönelerek metabolizmanı destekliyorsun. Belki de bu hafta içinde bir refleksoloji randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Jüpiter'in Aslan burcuna geçişi ise kardiyovasküler kapasiteni arşa çıkararak canlılık ve yaşam enerjisi depolamanı destekliyor. Kalbi güçlendiren aerobik egzersizler için harika olan bu süreçte kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…