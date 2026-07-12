Sevgili Balık, bu hafta Yeni Ay'ın etkisiyle yaratıcı projeleriniz, hobilerinizde veya borsa gibi alanlarda yüzünüzü güldürecek fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ancak Venüs ve Satürn arasındaki sert açı, kişisel vizyonunuz veya büyük gelecek planlarınız için şu an büyük paralar riske atmamanız gerektiği konusunda sizi uyarıyor; temkinli olmalısınız. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…