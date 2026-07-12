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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Temmuz - 19 Temmuz Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 13 Temmuz - 19 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 13 Temmuz - 19 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta yaratıcılığının zirve yaptığı, hayattan keyif alacağın alanlara yöneldiğin ve içindeki o çocuksu neşeyi yeniden keşfettiğin muazzam enerjiler altındasın. Sahne ışıklarının altında parlamak, sanatsal projelerinde kendi vizyonunu özgürce sergilemek sana büyük bir öz güven kazandırıyor. Kendini bütünüyle şanslı hissettiğin bu süreçte, hobilerine vakit ayırmak ruhuna fazlasıyla iyi gelecektir.

Hafta ortasında aşk ve yaratıcılık evinde gerileyen Merkür, geçmişte yarım bıraktığın sanatsal bir çalışmayı veya hobiyi yeniden hayatına taşıyabilir. Maddi konularda ise spekülatif yatırımlarda veya bütçe planlamalarında geçmişten gelen bazı hataları düzeltmek bütünüyle vaktini alabilir. Riskli finansal adımlar atmak yerine, mevcut birikimlerini korumak ve eski alacaklarının peşine düşmek çok daha doğru olacaktır.

Peki ya aşk? Retro dönemi eski sevgililerin nostaljik mesajlarını ya da yarım kalmış aşk hikayelerini yeniden kapına getirebilir. Eğer mevcut bir ilişkin varsa, partnerine karşı çocuksu alınganlıklardan ve trip atmaktan uzak durmalı, iletişimi açık tutmaya çalışmalısın. Bekar bir Balık burcuysan, zihnini yoran geçmiş bağları bütünüyle temize çekmeden yeni bir hikayeye başlamaman gerektiğini unutmamalısın.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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