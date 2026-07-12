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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Temmuz - 19 Temmuz Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
13 - 19 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 13 Temmuz - 19 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 13 Temmuz - 19 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

İlişkisi olan Balıklar, retro döneminin getirdiği enerjilerle birlikte partnerinize karşı çocuksu alınganlıklardan, sebepsiz küslüklerden ve trip atmaktan bu hafta sonu kesinlikle uzak durmalısınız. Zihninizde kurduğunuz senaryolarla aranıza duvarlar örmek yerine, hissettiklerinizi açık ve net bir iletişimle paylaşmaya çalışmalısınız. Karşılıklı beklentilerinizi şefkatle dile getirdiğinizde, ilişkinizdeki o eski huzurlu ve romantik bağı yeniden canlandırmanız çok daha kolay olacaktır.

Bekar bir Balık burcuysanız, eski sevgililerin nostaljik mesajları, pişmanlık cümleleri ya da yarım kalmış aşk hikayeleri bu hafta yeniden kapınızı çalabilir. Geçmişin tanıdık duyguları içinizi kıpırdatsa da zihninizi yoran ve enerjinizi aşağı çeken bu eski bağları tamamen temize çekmeden asla yeni bir hikayeye başlamamalısınız. Kendi içinizde geçmişin muhasebesini tam anlamıyla bitirmek, gelecekte karşınıza çıkacak gerçek ve sağlıklı sevgilere yer açmanın yegane yoludur.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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