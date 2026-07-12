İlişkisi olan Balıklar, retro döneminin getirdiği enerjilerle birlikte partnerinize karşı çocuksu alınganlıklardan, sebepsiz küslüklerden ve trip atmaktan bu hafta sonu kesinlikle uzak durmalısınız. Zihninizde kurduğunuz senaryolarla aranıza duvarlar örmek yerine, hissettiklerinizi açık ve net bir iletişimle paylaşmaya çalışmalısınız. Karşılıklı beklentilerinizi şefkatle dile getirdiğinizde, ilişkinizdeki o eski huzurlu ve romantik bağı yeniden canlandırmanız çok daha kolay olacaktır.

Bekar bir Balık burcuysanız, eski sevgililerin nostaljik mesajları, pişmanlık cümleleri ya da yarım kalmış aşk hikayeleri bu hafta yeniden kapınızı çalabilir. Geçmişin tanıdık duyguları içinizi kıpırdatsa da zihninizi yoran ve enerjinizi aşağı çeken bu eski bağları tamamen temize çekmeden asla yeni bir hikayeye başlamamalısınız. Kendi içinizde geçmişin muhasebesini tam anlamıyla bitirmek, gelecekte karşınıza çıkacak gerçek ve sağlıklı sevgilere yer açmanın yegane yoludur.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…