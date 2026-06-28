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Balık Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftaya Ay ve Plüton kavuşumunun getirdiği yoğun, kader planını sarsan psikolojik enerjiyle başlayarak aşk hayatında bütünüyle küllerinden doğmaya odaklanıyorsun. Sadece şefkat değil, ruhunu ele geçirecek ve tabuları yıkacak gerçek bir tutku bulmak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Yüzleşme arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, sürekli verici olan kurban rolünden bütünüyle çıkıp ilişkideki güç dengelerini sarsacak zorlu ama gerekli konuşmayı yaparak beraberliğini adeta yeniden formatlıyorsun. Kriz barındıran bu dönüşüm aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, sana hep aynı acıyı yaşatan o zayıf ve kurban psikolojisindeki profilleri bütünüyle hayatından çıkarıyorsun. Seni manipüle etmeden sana kendi gücünü hatırlatacak, derin ve şifacı bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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