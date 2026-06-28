Sevgili Balık, bu haftaya Ay ve Plüton kavuşumunun getirdiği yoğun, kader planını sarsan psikolojik enerjiyle başlayarak aşk hayatında bütünüyle küllerinden doğmaya odaklanıyorsun. Sadece şefkat değil, ruhunu ele geçirecek ve tabuları yıkacak gerçek bir tutku bulmak beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Yüzleşme arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, sürekli verici olan kurban rolünden bütünüyle çıkıp ilişkideki güç dengelerini sarsacak zorlu ama gerekli konuşmayı yaparak beraberliğini adeta yeniden formatlıyorsun. Kriz barındıran bu dönüşüm aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, sana hep aynı acıyı yaşatan o zayıf ve kurban psikolojisindeki profilleri bütünüyle hayatından çıkarıyorsun. Seni manipüle etmeden sana kendi gücünü hatırlatacak, derin ve şifacı bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…