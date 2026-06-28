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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Haziran - 5 Temmuz Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Haziran - 5 Temmuz haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftaya Ay ve Merkür karşıtlığının getirdiği zihinsel bulanıklıkla başlayarak günlük rutinlerinde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmaya odaklanıyorsun. Çalışma ortamında iş arkadaşlarının söylediği sözleri bütünüyle yanlış algılayıp alınganlık yapabilir veya önemli maillerde gözden kaçan hatalar yapabilirsin. Mantığını devreye sokup her veriyi iki kez kontrol ettiğin bu süreç, mesleki anlamda itibarını korumanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise Oğlak burcundaki Dolunay'ın sonuç odaklı enerjisi, dahil olduğun büyük gruplardan veya projelerden nihayet beklediğin kazancı elde etmeni destekliyor. İster bir kulüp üyesi ol ister büyük bir şirkette proje yöneticisi, ekip arkadaşlarınla birlikte yürüttüğün işin başarıyla tamamlanması sana derin bir nefes aldırıyor. İlmek ilmek ördüğün bu sosyal bağlantılar mı? İşte bu da sana uzun vadeli bir başarı ve prestij kazandırıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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