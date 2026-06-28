Sevgili Balık, bu haftaya Ay ve Merkür karşıtlığının getirdiği zihinsel bulanıklıkla başlayarak günlük rutinlerinde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmaya odaklanıyorsun. Çalışma ortamında iş arkadaşlarının söylediği sözleri bütünüyle yanlış algılayıp alınganlık yapabilir veya önemli maillerde gözden kaçan hatalar yapabilirsin. Mantığını devreye sokup her veriyi iki kez kontrol ettiğin bu süreç, mesleki anlamda itibarını korumanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise Oğlak burcundaki Dolunay'ın sonuç odaklı enerjisi, dahil olduğun büyük gruplardan veya projelerden nihayet beklediğin kazancı elde etmeni destekliyor. İster bir kulüp üyesi ol ister büyük bir şirkette proje yöneticisi, ekip arkadaşlarınla birlikte yürüttüğün işin başarıyla tamamlanması sana derin bir nefes aldırıyor. İlmek ilmek ördüğün bu sosyal bağlantılar mı? İşte bu da sana uzun vadeli bir başarı ve prestij kazandırıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…