Sevgili Balık, bu hafta başı Ay ile Merkür karşıtlığı sezgilerinle mantığın arasında sıkışıp kalmana neden olarak zihinsel bir yorgunluk fısıldıyor. Bir yanın akışa teslim olmak isterken diğer yanın gerçeklerin katı kurallarıyla boğuşarak seni ikilemde bırakıyor. Kendi iç sesine güvenip mantık karmaşasını susturmak, seni olası iletişim krizlerinden bütünüyle koruyor.

Hafta ortasında Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay, sosyal çevren, kalabalıklar veya derneklerde yürüttüğün çalışmaların bütünüyle somut meyvelerini toplamanı sağlıyor. Uzun süredir emek verdiğin bir takım çalışması veya networking girişiminden görünür bir sonuç elde ederek kendini güvenceye alıyorsun. Elde ettiğin bu sosyal statü, sana büyük bir saygınlık kazandırıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Ay ile Plüton kavuşumu duygusal hayatında yüzeydeki o tatlı suları bütünüyle kurutarak seni tutkunun ve krizin derinliklerine çekiyor. İlişkin varsa, partnerinle arandaki o gizli kıskançlıklar ve kontrol takıntıları patlak veriyor; bu süreci şeffaf bir yüzleşmeyle atlatmak ilişkini adeta baştan yaratıyor. Bekarsan, sana tehlikeli gelen ama manyetik bir çekimle bağlandığın o gizemli insanlara karşı koyamayarak, ruhunu dönüştürecek o derin yalnızlık duvarlarını bütünüyle yıkıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…