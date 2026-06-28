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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Haziran - 5 Temmuz Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Haziran - 5 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta başı Ay ile Merkür karşıtlığı sezgilerinle mantığın arasında sıkışıp kalmana neden olarak zihinsel bir yorgunluk fısıldıyor. Bir yanın akışa teslim olmak isterken diğer yanın gerçeklerin katı kurallarıyla boğuşarak seni ikilemde bırakıyor. Kendi iç sesine güvenip mantık karmaşasını susturmak, seni olası iletişim krizlerinden bütünüyle koruyor.

Hafta ortasında Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay, sosyal çevren, kalabalıklar veya derneklerde yürüttüğün çalışmaların bütünüyle somut meyvelerini toplamanı sağlıyor. Uzun süredir emek verdiğin bir takım çalışması veya networking girişiminden görünür bir sonuç elde ederek kendini güvenceye alıyorsun. Elde ettiğin bu sosyal statü, sana büyük bir saygınlık kazandırıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Ay ile Plüton kavuşumu duygusal hayatında yüzeydeki o tatlı suları bütünüyle kurutarak seni tutkunun ve krizin derinliklerine çekiyor. İlişkin varsa, partnerinle arandaki o gizli kıskançlıklar ve kontrol takıntıları patlak veriyor; bu süreci şeffaf bir yüzleşmeyle atlatmak ilişkini adeta baştan yaratıyor. Bekarsan, sana tehlikeli gelen ama manyetik bir çekimle bağlandığın o gizemli insanlara karşı koyamayarak, ruhunu dönüştürecek o derin yalnızlık duvarlarını bütünüyle yıkıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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