Sevgili Aslan, 10 Eylül’deki Başak Yeni Ayı para konusunda kendine yeni bir hedef koyman için güzel bir başlangıç olabilir. Önümüzdeki aylarda almak istediğin pahalı bir şey ya da gerçekleştirmek istediğin önemli bir plan varsa bunun için ayrı para tutmaya başlayabilirsin. “Ay sonunda ne kalırsa ayırırım” demek yerine eline para geçtiğinde küçük bir kısmını baştan kenara koymayı dene. Miktar düşük olsa bile düzenli devam etmen daha önemli olacak. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…