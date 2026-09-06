Sevgili Aslan, haftanın başındaki Ay-Jüpiter kavuşumu enerjini yükseltebilir ve seni daha hareketli bir programa çekebilir. Spor, yürüyüş ya da açık havada yapacağın bir etkinlik sana cazip gelebilir fakat uzun süredir yapmadığın bir aktiviteye bir anda yüksek tempoyla başlama. Isınmaya birkaç dakika ayır ve ertesi gün vücudunun nasıl hissettiğine göre devam et. Kendini iyi hissediyorsun diye dinlenme gününü tamamen atlamak zorunda değilsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…