Sevgili Aslan, haftaya oldukça güçlü başlıyorsun. Ay’ın burcundaki Jüpiter’le kavuşumu kendini göstermek, bir görüşmede öne çıkmak ya da üzerinde çalıştığın bir şeyi insanlarla paylaşmak için cesaret verebilir. Perşembe günkü Başak Yeni Ayı ise dikkatini para düzenine çeviriyor. Önümüzdeki dönemde yalnızca ne kadar kazandığın değil, elindeki parayı hangi hedeflere ayırdığın da önem kazanabilir. Uranüs’ün retroya dönüşü ise sosyal çevrende son aylarda yaşanan bir değişikliği yeniden düşünmene neden olabilir.

Para konusunda bu hafta kendine yeni bir hedef koyabilirsin. Büyük bir alışveriş, taşınma planı ya da ilerleyen aylarda yapmak istediğin başka bir şey için düzenli para ayırmaya başlamak isteyebilirsin. Burada önemli olan miktarın yüksek olması değil; her ay gerçekten ayırabileceğin bir rakam belirlemek. Başlangıcı küçük tutman bu planı sürdürmeni kolaylaştırır.

Peki ya aşk? Venüs’ün Akrep’e geçmesiyle bu hafta dışarıdaki kalabalıklardan çok sevgilinle kendi alanınızda vakit geçirmek isteyebilirsin. Birlikte evde bir şeyler yapmak ya da ikinizin de rahat edeceği sakin bir program seçmek daha cazip gelebilir. Geçmişten tanıdığın biri yeniden karşına çıkarsa eski bir tanışıklığın geri gelmesinin kaldığınız yerden devam etmeniz gerektiği anlamına gelmediğini hatırla. Bugünkü halinizin birbirinize uyup uymadığına bak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…