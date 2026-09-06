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Aslan Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 7 Eylül - 13 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 7 Eylül - 13 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, haftaya oldukça güçlü başlıyorsun. Ay’ın burcundaki Jüpiter’le kavuşumu kendini göstermek, bir görüşmede öne çıkmak ya da üzerinde çalıştığın bir şeyi insanlarla paylaşmak için cesaret verebilir. Perşembe günkü Başak Yeni Ayı ise dikkatini para düzenine çeviriyor. Önümüzdeki dönemde yalnızca ne kadar kazandığın değil, elindeki parayı hangi hedeflere ayırdığın da önem kazanabilir. Uranüs’ün retroya dönüşü ise sosyal çevrende son aylarda yaşanan bir değişikliği yeniden düşünmene neden olabilir.

Para konusunda bu hafta kendine yeni bir hedef koyabilirsin. Büyük bir alışveriş, taşınma planı ya da ilerleyen aylarda yapmak istediğin başka bir şey için düzenli para ayırmaya başlamak isteyebilirsin. Burada önemli olan miktarın yüksek olması değil; her ay gerçekten ayırabileceğin bir rakam belirlemek. Başlangıcı küçük tutman bu planı sürdürmeni kolaylaştırır.

Peki ya aşk? Venüs’ün Akrep’e geçmesiyle bu hafta dışarıdaki kalabalıklardan çok sevgilinle kendi alanınızda vakit geçirmek isteyebilirsin. Birlikte evde bir şeyler yapmak ya da ikinizin de rahat edeceği sakin bir program seçmek daha cazip gelebilir. Geçmişten tanıdığın biri yeniden karşına çıkarsa eski bir tanışıklığın geri gelmesinin kaldığınız yerden devam etmeniz gerektiği anlamına gelmediğini hatırla. Bugünkü halinizin birbirinize uyup uymadığına bak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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