Sevgili Aslan, Venüs Akrep’e geçtiğinde sevgilinle kalabalık programlardan çok kendi alanınızda vakit geçirmek isteyebilirsin. Evde yemek yapmak, film açmak ya da sadece uzun uzun konuşmak bile bu hafta dışarıdaki hareketlilikten daha cazip gelebilir. Evle ya da aileyle ilgili bir konu aranıza girerse bunu sevgiline yansıtmamaya çalış; onunla ilgili olmayan bir sıkıntıyı ilişkinin meselesi haline getirme.

Geçmişten tanıdığın biri yeniden karşına çıkabilir ya da sana yazabilir. Böyle bir durumda eski duyguların hemen geri geldiğini sanma; bazen insan kişiyi değil, o dönemde yaşadığı heyecanı özleyebilir. Bugünkü halinizin birbirinize uyup uymadığına bak ve sırf geçmişte bir şey yaşandı diye aynı hikayeyi devam ettirmek zorunda hissetme. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…