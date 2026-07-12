Sevgili Aslan, bu hafta Yeni Ay'ın etkisiyle gözlerden uzak yürüttüğünüz projelerden ya da tazminat, nafaka gibi beklenmedik kaynaklardan gizli gelirler elde etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Ancak Venüs ve Satürn arasındaki sert açı, borç, kredi ve vergi ödemelerinizde yaşanabilecek bazı gecikmelere veya bütçe sıkışmalarına işaret ettiği için ödemelerinizi sıkı takip etmelisiniz. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…