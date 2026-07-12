Sevgili Aslan, bu hafta hayatının ritmi biraz yavaşlıyor ve gökyüzü seni gürültülü kalabalıklardan uzaklaşıp kendi iç dünyana çekilmeye davet ediyor. Ruhunu dinlendirmek, zihnini arındırmak ve uzun süredir seni yoran sorumlulukların yükünü hafifletmek için harika bir dönemdesiniz. Kendinle baş başa kaldığın bu zaman diliminde aslında ne kadar güçlü olduğunu ve hayattan gerçekten ne istediğini çok daha net göreceksin.

Hafta ortasında bilinçaltı alanında gerçekleşecek Merkür kavuşumu, uzun süredir arkandan çevrilen bazı gizli kapaklı durumları veya dedikoduları aniden önüne dökebilir. Bu durum ilk başta seni şaşırtsa da aslında hayatındaki sahte insanları elemek adına gökyüzünün sana sunduğu muazzam bir fırsat olacak. Eski kırgınlıkları ve seni aşağı çeken enerjileri bütünüyle serbest bırakarak ruhsal bir detoks sürecine giriyorsun.

Aşk hayatında ise gizemli ve izole kalmayı tercih ettiğin bir hafta sonu seni bekliyor. Partnerinle gözlerden uzak, baş başa kalacağınız sakin planlar yapmak aranızdaki manevi bağı bütünüyle güçlendirebilir. Eğer kalbin boşsa, platonik duyguların veya ulaşılamaz bulduğun birinin hayali zihnini meşgul edebilir; ancak enerjini tüketmek yerine seni gerçekten hak eden enerjilere kapını açmalısın.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…