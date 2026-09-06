Sevgili Akrep, Venüs burcuna geçtiğinde kendinle ilgili yapmak istediğin bir değişiklik için para harcamayı düşünebilirsin. Bu bir saç değişikliği, kişisel bakım randevusu ya da bir süredir istediğin başka bir yenilik olabilir. Hevesin yüksekken en pahalı seçeneğe yönelmek yerine önce fiyatı öğren ve gerçekten istediğin şeyi seç. Sırf “madem yapıyorum” diye bütçeyi gereğinden fazla büyütme. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…