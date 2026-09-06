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Akrep Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 7 Eylül - 13 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 7 Eylül - 13 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, haftanın başında iş hayatında görünür olabileceğin gelişmeler var. Ay-Jüpiter kavuşumu yaptığın bir işin fark edilmesini, yöneticinden olumlu bir geri dönüş almanı ya da daha fazla sorumluluk üstlenmeni sağlayabilir. 10 Eylül’deki Başak Yeni Ayı ise ekip, arkadaş çevresi ve geleceğe dair planlarında yeni bir hareket başlatıyor. Yeni insanlarla çalışmak ya da içinde bulunduğun bir grubun yönünü değiştirmek gündeme gelebilir.

Para konusunda Venüs’ün burcuna geçmesiyle kendin için yaptığın harcamalar daha çok dikkatini çekebilir. Bu kez alışverişten çok, önümüzdeki aylarda seni rahatlatacak bir şeye para ayırmak isteyebilirsin. Örneğin uzun zamandır kullanmayı düşündüğün bir hizmete ya da günlük hayatını kolaylaştıracak bir düzene bütçe ayırman mümkün. Kararı verirken hevesle ihtiyaç arasındaki farkı koru.

Peki ya aşk? Venüs 10 Eylül’de burcuna geçtiğinde aşk hayatında daha fazla dikkat çekebilirsin. Sevgilin varsa birbirinize karşı daha ilgili davranabilir ve birlikte vakit geçirmek için daha çok fırsat yaratabilirsiniz. Biri sana ilgisini açıkça belli ederse bu kez senin de ne istediğin önemli. Merak ediyorsan konuşmayı sürdür, istemiyorsan sırf ilgilenildiğin için karşılık vermek zorunda değilsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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