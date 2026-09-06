Sevgili Akrep, Venüs’ün burcuna geçmesiyle bu hafta kendine biraz daha özen göstermek isteyebilirsin. Uzun zamandır değiştirmeyi düşündüğün bakım rutininde yeni bir ürün deneyeceksen aynı anda birkaç ürünü birden değiştirmemek daha iyi olabilir. Özellikle cildine ilk kez süreceğin bir ürünü doğrudan bütün rutinine eklemek yerine kullanım talimatına göre ilerle. Böylece sana uygun olup olmadığını anlaman da daha kolay olur. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…