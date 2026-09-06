Sevgili Akrep, Venüs burcuna geçtiğinde ilişkinde daha fazla ilgi görmek ve sevgilinle daha çok vakit geçirmek isteyebilirsin. Sen de ona karşı daha açık ve ilgili davranabilirsin; bu yüzden ilişkinin daha canlı olduğu bir hafta olabilir. Fakat karşılığını hemen bekleme; sen bir şey yaptın diye onun da aynı anda aynı şekilde davranması gerekmiyor. Birbirinizin sevgiyi gösterme biçiminin farklı olabileceğini unutma.

Bu hafta biri sana ilgisini açıkça belli edebilir. Burada asıl soru onun senden hoşlanıp hoşlanmadığı değil, senin gerçekten onu merak edip etmediğin olacak. Sırf ilgi görmek hoşuna gitti diye devam etme; ama sen de onu tanımak istiyorsan bunu belli etmekten çekinme. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…