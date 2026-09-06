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Akrep Burcu right-white
7 - 13 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 7 Eylül - 13 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 7 Eylül - 13 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs burcuna geçtiğinde ilişkinde daha fazla ilgi görmek ve sevgilinle daha çok vakit geçirmek isteyebilirsin. Sen de ona karşı daha açık ve ilgili davranabilirsin; bu yüzden ilişkinin daha canlı olduğu bir hafta olabilir. Fakat karşılığını hemen bekleme; sen bir şey yaptın diye onun da aynı anda aynı şekilde davranması gerekmiyor. Birbirinizin sevgiyi gösterme biçiminin farklı olabileceğini unutma.

Bu hafta biri sana ilgisini açıkça belli edebilir. Burada asıl soru onun senden hoşlanıp hoşlanmadığı değil, senin gerçekten onu merak edip etmediğin olacak. Sırf ilgi görmek hoşuna gitti diye devam etme; ama sen de onu tanımak istiyorsan bunu belli etmekten çekinme. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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