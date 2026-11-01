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Akrep Burcu right-white
2 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Bugün Akrep ve yükselen Akrep burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 2 Kasım Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Kasım Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük para falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcunda buluşan Güneş ve Merkür retrosu para görüşmelerinde sözlerini titizlikle seçmeni istiyor, sabahın geç saatlerinde Ay ile Merkür arasında oluşan kare bu dikkati sınayabilir. Onuncu evinden geçen Ay maaş artışı beklentisini canlı tutuyor, akşama doğru Ay ile Mars arasında oluşan kavuşum bu yönde cesur bir adım atma isteğini büyütüyor. On ikinci evde yer alan geri hareketli Venüs gizli bir tüketim alışkanlığını ele veriyor. Sekizinci evin gündemini belirleyen Uranüs ortak kaynaklarda beklenmedik bir hareketlenme yaratabilir. Altıncı eve düşen Satürn gündelik harcamalarda düzen arıyor. Düzenli ödemelerini sıralı bir listeye geçir. Her rakamı yazılı doğrula. Ay sonu için sabit bir birikim tutarı koy. Zam konuşmasına hazırlıklı git ve talebini somut sayılarla destekle.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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