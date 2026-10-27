article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Akrep Burcu chevron-right-grey 28 Ekim Çarşamba Akrep Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün Akrep ve yükselen Akrep burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 28 Ekim Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Çarşamba günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük para falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Satürn altıncı evinde günlük iş düzeninde istikrar istiyor, akşamki Ay sekstili bu sabrı ödüllendirir. Öğle vakti Ay Uranüs'le buluştuğunda ortak hesapta ya da kredi kartı ekstresinde ani bir kalem çıkabilir; ortak giderlerle ilgili yazışmayı öğleden önce bitir. Mars ve Jüpiter kariyer evinde çalışma temponu yükseltiyor, bu da ek gelir fırsatı yaratabilir. Sabahki Plüton üçgeni evle ilgili bir masrafı kalıcı biçimde çözme imkânı veriyor. Ani bir harcama çıkarsa aileyle konuşarak çöz. Venüs geri giderken büyük bir satın alma kararı almadan önce bir hafta bekle ve fiyatları karşılaştır. Karşı tarafın teklifine hemen yanıt vermemek pişmanlığı önler. Ay sonunda otomatik küçük bir birikim talimatı vermeyi düşün. Aile içi para konularını sakin ele al.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bugün Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Akrep burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın