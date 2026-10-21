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Akrep Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Bugün Akrep ve yükselen Akrep burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 22 Ekim Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Perşembe günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük para falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcunda geri hareketli Venüs emeğinin karşılığını ve kendi değerini gözden geçirmeni sağlıyor; fiyatını güncellemek için sadece hazırlık yap, karar sonraya kalsın. Merkür de burcunda yavaşlarken sözleşme ve belgeleri sakin bir gözle yeniden okumanı istiyor. Gece Ay'ın sekizinci evindeki Uranüs'le karesi ortak para, borç ya da kredi konusunda beklenmedik bir haber getirebilir; bilgi topla ama imza atma. Ay'ın beşinci evinde bütün gün yönsüz kalması yaratıcı bir işe ya da keyif harcamasına büyük bütçe ayırmamanı öneriyor. Ödeme takvimini haftalık tutmak huzur verir. Müşteri teklifini yazılı hazırla. Gelirini artırmak istiyorsan hizmetini ya da ürününü anlatan kısa bir not hazırla; bunu yarın paylaşmak için sakla. Kredi kartı ekstreni de bir kez gözden geçir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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