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Akrep Burcu right-white
17 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.10.2026 - 18:01
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Bugün Akrep ve yükselen Akrep burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 17 Ekim Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Ekim Cumartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük para falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki Venüs retrosu kendi değerini ve fiyatını yeniden düşündürürken üçüncü evden geçen Ay yazışma ve fiyat görüşmelerini hareketlendiriyor. Küçük bir hizmet ya da ek iş için ücret söylerken eksik teklif vermemek uzun vadede seni korur. Öğlenin ardından altıncı evdeki Satürn'e açılan kare iş düzenindeki bir aksama nedeniyle ödemenin gecikmesine yol açabilir. Merkür retrosu yaklaşırken önemli sözleşmeleri ve ödeme belgelerini hemen tamamlamak akıllıca. Bir yakının borç talebi gelirse tarihi açıkça konuş. Gelir ve gider kalemlerini yan yana yazmak kontrolü artırır. Fiyat listeni güncelleyip müşterilerine önceden haber vermek de güven verir. Küçük bir yedek hesap açmak gönlünü rahat ettirir. Faturaları vadesinden önce ödemek rahatlık sağlar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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