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Akrep Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Bugün Akrep ve yükselen Akrep burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 14 Ekim Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Ekim Çarşamba günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük para falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay'ın para evinden geçmesi gelirini ve harcamalarını daha net görmeni sağlıyor; burcundaki Venüs retroda olduğu için kendi değerine uygun olmayan teklifleri kabul etme. Kariyer evindeki Mars gece Ay'la üçgen yaparken zam ya da prim konuşması için kararlılığını artırıyor, ama rakamı Merkür retrosu geçtikten sonra imzaya dökmek daha güvenli. Öğlenin ardından sekizinci evdeki Uranüs ortak bir kaynakta sürpriz yaratabilir; kendi payını yazılı tutmak sana güç verir. Harcama kalemlerini yazıp neye ne kadar ayırdığını görmek kontrol duygusunu artırır. Büyük bir alışveriş kararını birkaç gün bekletmek bu dönemde seni korur. Pazarlıkta acele etmemek de kazandırır. Gelir kalemlerini ve sabit giderlerini yan yana yazmak sana net bir tasarruf hedefi koyma imkânı verir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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