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Akrep Burcu right-white
11 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Bugün Akrep ve yükselen Akrep burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 11 Ekim Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ekim Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük para falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs'ün burcunda retroda olması paranla ve değerlerinle ilgili köklü bir sorgulama başlatıyor; kazancının seni gerçekten tatmin edip etmediğini düşünmek için güzel bir dönem. Merkür'ün aynı burçtan Mars'a karesi sözleşme ya da pazarlıkta inatçı bir üslup yaratabilir, otorite figürleriyle konuşurken sakin bir ton avantaj sağlar. Kariyer evindeki Mars iş yerinde hırslı bir hamle yapmak istetebilir, ama bunu maddi bir talebe dönüştürmeden önce rakamlarını hazırlamak şart. Gündüz Ay'ın gizli evinde olması gizli bir gider ya da unuttuğun bir abonelik fark ettirebilir. Akşam Ay burcuna geçince karar vermek kolaylaşıyor. Gelirinin seni ne kadar besleyip beslemediğini rakamlarla görmek bugünün en değerli işi.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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