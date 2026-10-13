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Akrep Burcu right-white
13 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:12
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Bugün Akrep ve yükselen Akrep burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 13 Ekim Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Ekim Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük para falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay burcunun son derecelerine yürürken gelirini ve harcamalarını daha net görüyorsun; öğle saatlerinde Jüpiter'le kurduğu kare zam ya da prim hayalini büyütebilir. Rakamı konuşmadan önce elindeki başarıları ve kanıtları toparlamak seni daha güçlü kılar. Burcundaki Venüs retroda olduğu için kendi değerine uygun olmayan teklifleri kabul etme. Merkür'ün retroya yaklaşması sözleşmeleri birkaç gün sonra imzalamanı öneriyor. Büyük bir alışveriş kararını birkaç gün bekletmek bu dönemde seni korur. Harcama kalemlerini yazıp neye ne kadar ayırdığını görmek kontrol duygusunu artırır. Pazarlıkta acele etmemek de sana güç kazandırır. Gelir kalemlerini ve sabit giderlerini yan yana yazmak sana net bir tasarruf hedefi koyma imkânı verir. Eski bir ödüncü hatırlatmak için nazik bir mesaj yazmak da mümkün.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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