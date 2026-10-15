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Akrep Burcu right-white
16 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.10.2026 - 18:01
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Bugün Akrep ve yükselen Akrep burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 16 Ekim Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Ekim Cuma günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük para falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, kariyer evindeki Mars'ın altıncı evdeki Satürn'le yaptığı üçgen öğle saatlerinde düzenli çalışmanın karşılığını almak için sağlam bir zemin hazırlıyor. Zam ya da prim konuşmasında somut sonuçlar sunmak etkili olur; Merkür retrosu yaklaştığı için sözleşmeleri bu hafta içinde tamamlamak akıllıca. Ay'ın Oğlak'a geçişi üçüncü evinde fiyat yazışmalarını ve kısa görüşmeleri hareketlendiriyor. Burcundaki Venüs retrosu eski bir ödeme ya da borç konusunu hatırlatabilir, belgeleri bir kez daha okumak gerekiyor. Aylık sabit giderlerinle gelirini yan yana koyup kesin bir tasarruf hedefi koymak bu dönemde sana güven verir. Kredi kartı borcu varsa en yüksek faizli kalemi önce kapatmak mantıklı. Maaş günü öncesi harcamalarını sınırla. Büyük alışverişleri birkaç gün ertelemek bu dönemde sana kazandırır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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