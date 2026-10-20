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Akrep Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Bugün Akrep ve yükselen Akrep burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 21 Ekim Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ekim Çarşamba günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük para falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gece yarısından sonra dördüncü evindeki Ay kariyer evindeki Jüpiter'le karşılaşıyor; ev masrafı ile iş harcamaları arasında denge kurman gerekebilir. Büyük bir satın almayı bir gün beklet. Öğleye doğru on ikinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken gizli kalan bir gider ya da unutulmuş bir abonelik fark edilebilir. Ay Balık'a geçene kadar yönsüz olduğu için imza atmayı ya da yatırım kararı vermeyi ertele. İkindiyle Ay beşinci evine girerken yaratıcı bir işten, hobiden ya da yan uğraştan kazanç fikri doğuyor. Gece olurken burcundaki geriye giden Venüs'le Ay arasında oluşan üçgen, emeğinin karşılığını isteme konusunda sana cesaret veriyor. Fiyatını güncellemeyi düşün. Müşteriye ya da patrona sunacağın teklifi yazılı hazırlamak seni güçlü gösterir. Bugün sadece hazırlık yap.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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