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Akrep Burcu right-white
27 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Bugün Akrep ve yükselen Akrep burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 27 Ekim Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Ekim Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük para falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür burcunda geri giderken Ay'ın öğle vakti ona karşı konuma geçmesi, ortak hesaplarda ya da bir anlaşmanın maddelerinde kafa karışıklığı getirebilir. Yeni bir sözleşme imzalamak yerine mevcut olanı gözden geçir, belirsiz bırakılmış rakamları yazılı hale getir. Akşamüstü Ay'ın Jüpiter'le kurduğu kare, bonus ya da ek gelir haberini abartılı gösterebilir; tutar kesinleşmeden plan yapma. Sabahki Mars karesi iş ortağınla pazarlıkta sertleşmene yol açabilir, o yüzden önce kendi alt sınırını belirle. Karşı tarafın teklifini bir gece düşünmek, pişmanlığı önler. Bir yatırım ya da ek gelir fikrin varsa bugün sadece bilgi toplamakla yetin. Danıştığın kişinin sana ne kazandıracağı kadar neyi gizlediğine de bak. Sözleşme kararlarında acele ettirmeyen birine danışmak iyi olur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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