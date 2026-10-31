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Akrep Burcu right-white
1 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:01
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Bugün Akrep ve yükselen Akrep burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 1 Kasım Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Kasım Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük para falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki Güneş ve geri hareketli Merkür mali görüşmelerde dikkatli konuşmanı istiyor; öğleye yaklaşırken Ay ile Neptün arasında oluşan üçgen zihnini sakinleştiriyor. Ay onuncu evde maaş artışı beklentisini canlı tutuyor. On ikinci evi üzerinde duran geri hareketli Venüs görünmeyen bir tüketim alışkanlığını ele veriyor. Dördüncü evinde kalan Plüton ev ve emlak masraflarında sertleşmeye yol açabilir; Ay'ın Plüton'la öğlen kurduğu karşıt açı bunu hissettirebilir. Sekizinci evini etkileyen Uranüs ortak parada ani bir değişiklik getirebilir. Altıncı eve denk gelen Satürn gündelik harcamalarda düzen arıyor. Aboneliklerini sırala. Rakamları yazılı teyit et. Ortak giderleri kayda geç. Aylık bir birikim miktarı belirle. Gelir kalemlerini alt alta yazarak plana netlik kazandır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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