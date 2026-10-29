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Akrep Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Bugün Akrep ve yükselen Akrep burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 30 Ekim Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Cuma günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük para falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay ile Güneş'in ikindi üçgeni kendi kazancını doğru değerlendirmen için sakin bir pencere açıyor, bu saatlerde fiyat ve ücret konuşması yapabilirsin. Gün biterken Satürn'le oluşan kare günlük giderleri ve sağlık harcamalarını disipline etmeni istiyor. Merkür burcunda geri giderken Merkür retrosunun Mars'la akşam gerilimi söylediğin bir tutarın yanlış anlaşılmasına yol açabilir, rakamı yazılı ver. Ay'ın sabah Neptün'le kurduğu karesi günlük iş düzeninde unutulan bir ödemeyi hatırlatabilir, bekleyen faturaları gözden geçir. Kariyer evindeki Mars ve Jüpiter zam konuşmasını destekliyor. Küçük ve düzenli bir birikim planı seni rahatlatır. Ücret görüşmeni gün içinde kısa bir mesajla özetlemek iş görür. Bir arkadaşa ödünç verirken koşulları baştan sade bir mesajla yaz. Aile bütçesini ortak bir listede topla.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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