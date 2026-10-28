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Akrep Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
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Bugün Akrep ve yükselen Akrep burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 29 Ekim Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Perşembe günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük para falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay sekizinci evinde ortak kaynaklar alanında ilerlerken akşam Jüpiter'le yapacağı sekstil bir ortaklık, kredi, prim ya da miras konusunda iyi haber getirebilir; yeter ki rakamları yazılı ve şeffaf tut. Merkür burcunda geri giderken söylediğin her tutar kayda geçeceğinden bir ödemeyi onaylamadan önce karşı tarafın koşullarını bir kez daha oku. Öğleye doğru Ay'ın Merkür'e kurduğu uyumsuz açı bir sözleşme maddesini farklı yorumlamana yol açabilir. Sabahki Mars sekstili kariyer evinde zam, prim ya da iş değişikliği konusunda net adım atmana destek veriyor. Ay sonuna kadar uygulayacağın küçük bir tasarruf planı yapmak seni rahatlatır. Sözlü kalan bir alacağı nazik bir mesajla hatırlatabilirsin. Aile içinde para konuşurken sakin bir ton seç ve rakamları açıkça paylaş.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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