Zeki Demirkubuz'un "Bekir ve Uğur Aslında Aynı Kişi" Tespiti Dalga Konusu Oldu

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un 'Masumiyet' ve 'Kader' filmleri Türk sinema tarihinin en çok konuşulan filmlerinden ikisi. Filmlerde Bekir ve Uğur karakterlerinin arasındaki ilişki yıllardır sinemaseverler tarafından yorumlanıyor, üstüne analiz yapılıyor ve tekrar tekrar gündeme geliyor. Bu sefer bu iki karakteri gündeme getiren kişi ise Zeki Demirkubuz. Bakalım yönetmen bu karakterler hakkında neler demiş ve ne yorumlar gelmiş, hep birlikte görelim.