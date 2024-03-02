Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Zeki Demirkubuz'un "Bekir ve Uğur Aslında Aynı Kişi" Tespiti Dalga Konusu Oldu

Zeki Demirkubuz'un "Bekir ve Uğur Aslında Aynı Kişi" Tespiti Dalga Konusu Oldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 01:55

Yönetmen Zeki Demirkubuz'un 'Masumiyet' ve 'Kader' filmleri Türk sinema tarihinin en çok konuşulan filmlerinden ikisi. Filmlerde Bekir ve Uğur karakterlerinin arasındaki ilişki yıllardır sinemaseverler tarafından yorumlanıyor, üstüne analiz yapılıyor ve tekrar tekrar gündeme geliyor. Bu sefer bu iki karakteri gündeme getiren kişi ise Zeki Demirkubuz. Bakalım yönetmen bu karakterler hakkında neler demiş ve ne yorumlar gelmiş, hep birlikte görelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye'nin en ünlü yönetmenlerinden biri olan Zeki Demirkubuz'un 'Kader' ve 'Masumiyet' filmleri hepimizin severek izlediği, her ayrıntısına dikkat ettiği yapımlardan ikisi.

Türkiye'nin en ünlü yönetmenlerinden biri olan Zeki Demirkubuz'un 'Kader' ve 'Masumiyet' filmleri hepimizin severek izlediği, her ayrıntısına dikkat ettiği yapımlardan ikisi.

1997 yılında vizyona giren 'Masumiyet', seks işçisi Uğur, ona saplantılı Bekir, Uğur'un sağır ve dilsiz olan kızı Çilem ve hapisten yeni çıkan Yusuf'un dışarıdan sıradan gözüken ancak bir o kadar da olaylı yaşamlarını konu alıyor.

1997 yılında vizyona giren 'Masumiyet', seks işçisi Uğur, ona saplantılı Bekir, Uğur'un sağır ve dilsiz olan kızı Çilem ve hapisten yeni çıkan Yusuf'un dışarıdan sıradan gözüken ancak bir o kadar da olaylı yaşamlarını konu alıyor.

Filmde bu karakterlerin Basmane'deki köhne bir pansiyonda yollarının kesişmesini ve Bekir, Uğur ve Yusuf'un arasındaki gerilim dolu ilişkiyi takip ediyoruz.

Filmde bu karakterlerin Basmane'deki köhne bir pansiyonda yollarının kesişmesini ve Bekir, Uğur ve Yusuf'un arasındaki gerilim dolu ilişkiyi takip ediyoruz.

Başrollerinde Derya Alabora, Haluk Bilginer ve Güven Kıraç'ın yer aldığı film kır sahnesiyle ve pansiyon kavgasıyla Türk sinema tarihinde adeta ikonikleşiyor. Bu iki sahne sosyal medyada çok sık paylaşılıyor ve tartışılıyor.

Başrollerinde Derya Alabora, Haluk Bilginer ve Güven Kıraç'ın yer aldığı film kır sahnesiyle ve pansiyon kavgasıyla Türk sinema tarihinde adeta ikonikleşiyor. Bu iki sahne sosyal medyada çok sık paylaşılıyor ve tartışılıyor.

Tabii bir de 'Kader' var. 2006 yılında vizyona giren 'Kader' de çok sevilen bir film olarak karşımıza çıkıyor. 'Masumiyet'ten öncesini konu alan film, Uğur ve Bekir'in gençken nasıl tanıştıklarını ve başlarına nelerin geldiğini konu alıyor.

Tabii bir de 'Kader' var. 2006 yılında vizyona giren 'Kader' de çok sevilen bir film olarak karşımıza çıkıyor. 'Masumiyet'ten öncesini konu alan film, Uğur ve Bekir'in gençken nasıl tanıştıklarını ve başlarına nelerin geldiğini konu alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yönetmen, yapımcı ve senaristliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı ve hatta Mehmet karakteriyle kamera karşısına çıktığı bu filmde Ufuk Bayraktar, Engin Akyürek ve Vildan Atasever'i izliyoruz. Tabii onların sahnelerinin de sosyal medyada popüler olduğunu söylemeye gerek yok.

Yönetmen, yapımcı ve senaristliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı ve hatta Mehmet karakteriyle kamera karşısına çıktığı bu filmde Ufuk Bayraktar, Engin Akyürek ve Vildan Atasever'i izliyoruz. Tabii onların sahnelerinin de sosyal medyada popüler olduğunu söylemeye gerek yok.

Yıllardır Bekir ve Uğur karakterlerinin saplantılı ilişkileri hakkında yüzlerce şey yazıldı çizildi. Toksik, saplantılı ve dramatik olarak yorumlanan bu iki karakter hakkında en dikkat çeken yorum ise filmin yönetmeni Zeki Demirkubuz'dan geldi.

Yıllardır Bekir ve Uğur karakterlerinin saplantılı ilişkileri hakkında yüzlerce şey yazıldı çizildi. Toksik, saplantılı ve dramatik olarak yorumlanan bu iki karakter hakkında en dikkat çeken yorum ise filmin yönetmeni Zeki Demirkubuz'dan geldi.

X'te @peopleandcinema adlı hesabın paylaştığına göre Zeki Demirkubuz, katıldığı bir söyleşide Bekir ve Uğur'un aynı kişi olduğunu söylemiş.

X'te @peopleandcinema adlı hesabın paylaştığına göre Zeki Demirkubuz, katıldığı bir söyleşide Bekir ve Uğur'un aynı kişi olduğunu söylemiş.

Peki bizim sinefil tayfa Demirkubuz'un bu enteresan açıklamasına ne tepki vermiş, gelin hep birlikte görelim.

Peki bizim sinefil tayfa Demirkubuz'un bu enteresan açıklamasına ne tepki vermiş, gelin hep birlikte görelim.
twitter.com

1.

1.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

2.

2.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com

6.

6.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

7.

7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com

11.

11.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

12.

12.
twitter.com

13.

13.
twitter.com

14.

14.
twitter.com

15.

15.
twitter.com

16.

16.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

17.

17.
twitter.com

18. Siz Bekir ve Uğur karakterinin arasındaki ilişki hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

18. Siz Bekir ve Uğur karakterinin arasındaki ilişki hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?