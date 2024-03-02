Zeki Demirkubuz'un "Bekir ve Uğur Aslında Aynı Kişi" Tespiti Dalga Konusu Oldu
Zeki Demirkubuz'un "Bekir ve Uğur Aslında Aynı Kişi" Tespiti Dalga Konusu Oldu
Yönetmen Zeki Demirkubuz'un 'Masumiyet' ve 'Kader' filmleri Türk sinema tarihinin en çok konuşulan filmlerinden ikisi. Filmlerde Bekir ve Uğur karakterlerinin arasındaki ilişki yıllardır sinemaseverler tarafından yorumlanıyor, üstüne analiz yapılıyor ve tekrar tekrar gündeme geliyor. Bu sefer bu iki karakteri gündeme getiren kişi ise Zeki Demirkubuz. Bakalım yönetmen bu karakterler hakkında neler demiş ve ne yorumlar gelmiş, hep birlikte görelim.
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Türkiye'nin en ünlü yönetmenlerinden biri olan Zeki Demirkubuz'un 'Kader' ve 'Masumiyet' filmleri hepimizin severek izlediği, her ayrıntısına dikkat ettiği yapımlardan ikisi.
1997 yılında vizyona giren 'Masumiyet', seks işçisi Uğur, ona saplantılı Bekir, Uğur'un sağır ve dilsiz olan kızı Çilem ve hapisten yeni çıkan Yusuf'un dışarıdan sıradan gözüken ancak bir o kadar da olaylı yaşamlarını konu alıyor.
Filmde bu karakterlerin Basmane'deki köhne bir pansiyonda yollarının kesişmesini ve Bekir, Uğur ve Yusuf'un arasındaki gerilim dolu ilişkiyi takip ediyoruz.
Başrollerinde Derya Alabora, Haluk Bilginer ve Güven Kıraç'ın yer aldığı film kır sahnesiyle ve pansiyon kavgasıyla Türk sinema tarihinde adeta ikonikleşiyor. Bu iki sahne sosyal medyada çok sık paylaşılıyor ve tartışılıyor.
Tabii bir de 'Kader' var. 2006 yılında vizyona giren 'Kader' de çok sevilen bir film olarak karşımıza çıkıyor. 'Masumiyet'ten öncesini konu alan film, Uğur ve Bekir'in gençken nasıl tanıştıklarını ve başlarına nelerin geldiğini konu alıyor.
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Yönetmen, yapımcı ve senaristliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı ve hatta Mehmet karakteriyle kamera karşısına çıktığı bu filmde Ufuk Bayraktar, Engin Akyürek ve Vildan Atasever'i izliyoruz. Tabii onların sahnelerinin de sosyal medyada popüler olduğunu söylemeye gerek yok.
Yıllardır Bekir ve Uğur karakterlerinin saplantılı ilişkileri hakkında yüzlerce şey yazıldı çizildi. Toksik, saplantılı ve dramatik olarak yorumlanan bu iki karakter hakkında en dikkat çeken yorum ise filmin yönetmeni Zeki Demirkubuz'dan geldi.
X'te @peopleandcinema adlı hesabın paylaştığına göre Zeki Demirkubuz, katıldığı bir söyleşide Bekir ve Uğur'un aynı kişi olduğunu söylemiş.
Peki bizim sinefil tayfa Demirkubuz'un bu enteresan açıklamasına ne tepki vermiş, gelin hep birlikte görelim.
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18. Siz Bekir ve Uğur karakterinin arasındaki ilişki hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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